Verherrlichte Gewalt auf Instagram: 16-Jähriger angezeigt

Auf Social Media soll ein 16-jähriger Wiener Videos mit extremistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten gepostet haben. Die Behörden wurden informiert. Der Burch wurde angezeigt.

Nach einem Hinweis des Social-Media-Konzerns Meta forschten österreichische Behörden den Verdächtigen aus. Das berichtet der ORF Wien. Es geht unter anderem um Bilder, auf denen der Wiener und eine zweite Person mit Waffen posierten. Außerdem soll es ein Video geben, das zeigt, wie eine israelische Fahne zerstört wird, mit deutlichem Bezug auf Wien. Der Bursche wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Es wird wegen Verhetzung ermittelt, Profil des Burschen schon länger aufgefallen

Das Profil des 16-Jährigen soll dem Social-Media-Konzern Meta bereits am 12. Mai aufgefallen sein. Anschließend wurden die Behörden informiert. Innerhalb weniger Stunden konnte der Junge von der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) ausgeforscht werden.

Vorläufiges Waffenverbot gegen den 16-Jährigen ausgesprochen

Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung konnten Beamte Beweismittel sichern und verdächtige Datenträger beschlagnahmen. Bei der ersten Einvernahme zeigte sich der 16-Jährige geständig, die Inhalte auf Social Media verbreitet zu haben. Er wurde mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt und auf freiem Fuß angezeigt.