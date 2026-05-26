Wien: 500 fehlende Plätze für Kinder mit Behinderungen

Laut Daten der Stadt fehlen in Wien mindestens 500 Kindergartenplätze für Kinder mit Behinderungen. Die Mutter eines Kindes mit AHDS hat jetzt ein Klage eingereicht.

Ab fünf Jahren gilt eine Kindergartenpflicht. Eine notwendige Betreuung bekommen aber nicht alle im letzten Kindergartenjahr. Das zeigt nun der Fall eines Buben mit ADHS: Seine Mutter hat die Stadt Wien geklagt, wie aus dem Ö1-Journal hervorgeht.

Mutter wurde immer wieder gesagt, ihr Sohn „sei nicht so weit“

Ihr Sohn Alex hat ADHS und besuchte den Kindergarten nur zwei Stunden täglich – obwohl ihm vier Stunden Betreuung zugestanden wären. Die Mutter ,Marianne Herrmann, erzählte im Ö1-Morgenjournal, dass ihr immer wieder gesagt worden sei, dass ihr Sohn „nicht so weit sei“. Deshalb hätte er nur zwei Stunden täglich im Kindergarten bleiben dürfen.

Mehrfache Versuche auf Verlängerung der Betreuungszeit

Die Familie habe mehrfach versucht, eine längere Betreuung zu erreichen. Der Kindergarten habe jedoch erklärt, dass dafür die Ressourcen fehlen würden. Unterstützt vom Klagsverband klagte die Familie schließlich die Stadt Wien und einigte sich auf einen Vergleich. Gegenüber Ö1 sagte Leoba Kasper vom Klagsverband, dass fehlende finanzielle Ausstattung von Bildungseinrichtungen kein Argument sei, um eine Diskriminierung zu rechtfertigen. Jedes Kind habe das gleiche Recht auf Zugang zu Bildungseinrichtungen.