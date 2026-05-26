Badeteich Gerasdorf: 21-Jähriger treibt regungslos im Wasser

Schrecklicher Badeunfall am Abend des Pfingstmontags am Badeteich Gerasdorf (bei Wien): Ein 21-Jähriger verliert unter Wasser das Bewusstsein. Trotz Reanimation schwebt der junge Mann in Lebensgefahr.

Der 21-Jährige wird von seinen Freunden gesucht und regungslos im Wasser gefunden. Badegäste und der Notarzt reanimierten ihn. Trotzdem schwebt der Mann nach wie vor in Lebensgefahr.

Der 21-Jährige wird von seinen Freunden gesucht und regungslos im Wasser gefunden. Badegäste und der Notarzt reanimierten ihn. Trotzdem schwebt der Mann nach wie vor in Lebensgefahr.

Ein schwerer Badeunfall ereignete sich am gestrigen 25. Mai 2026, gegen 19.30 Uhr, im Badeteich Gerasdorf. Ein 21-jähriger Mann aus Wien war zuvor mit seinen Freunden am Badeteich und sie seien gemeinsam zur Badeplattform geschwommen, die sich mittig im Teich befindet. Plötzlich habe sich der 21-Jährige nicht mehr bei der Gruppe befunden. Seine Freunde hätten nach ihm gesucht und ihn schließlich regungslos unter Wasser wahrgenommen.

Reanimiert und mit Notarzthubschrauber ins Klinikum Floridsdorf gebracht

Anwesende Badegäste retteten den Mann vom Grund des Badeteichs und brachten ihn an das Ufer. Weitere Badegäste, Polizeibedienstete, Rettungskräfte und Notarzt reanimierten den Mann. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Floridsdorf geflogen.