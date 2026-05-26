Neue Details zum tödlichen Badeunfall auf Donauinsel: Opfer war erst 27 Jahre alt

Nach dem tödlichen Badeunfall auf der Donauinsel in Wien-Donaustadt gibt es nun neue Details: Der Verstorbene war 27 Jahre alt. Warum er unterging, ist weiter unklar.

5 Minuten berichtete bereits am Pfingstmontag über den tödlichen Badeunfall auf der Wiener Donauinsel. Am 25. Mai 2026 kam es dort am Nachmittag zu einem Großeinsatz. Zunächst war bekannt, dass eine Person im Wasser untergegangen war und nur noch tot geborgen werden konnte.

Neue Details

Nun gibt es weitere Informationen der Landespolizeidirektion Wien. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Donauinsel in Wien-Donaustadt, auf Höhe „Peer 22“. Mehrere Rettungskräfte, Beamte der Wasserpolizei, die Berufsfeuerwehr Wien mit Tauchern sowie die Berufsrettung Wien wurden dorthin gerufen. Laut Angaben von Zeugen soll ein Mann von einem Boot aus ins Wasser gesprungen sein. Nach kurzer Zeit soll er sich nicht mehr über Wasser haben halten können. Dann ging er unter. Daraufhin begann die Suche im Wasser.

Taucher fanden Mann

Taucher der Berufsfeuerwehr Wien konnten die leblose Person im Wasser finden und an Land bringen. Dort wurde der Mann sofort an die Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien übergeben. Umgehend wurden Reanimationsmaßnahmen durchgeführt. Für den 27-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. „Die genaue Ursache, warum der Mann untergegangen ist, ist derzeit noch unklar. Eine Obduktion wurde angeregt“, so die Landespolizeidirektion Wien. Bildmaterial zu dem Vorfall gibt es nicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 12:19 Uhr aktualisiert