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/ ©Montage: Canva/ LPD Wien
auf dem bild von 5min.at ist ein polizeihund zu sehen.
Zwei Männer konnten mithilfe des belgischen Schäferhundes geschnappt werden.
Wien, 10. Bezirk
26/05/2026
In Schulgebäude

Polizeihund „Orlik“ findet Diebe

Wie Kommissar Rex: Belgischer Schäferhund "Orlik" hat gute Arbeit geleistet. In Wien Favoriten spürt er zwei Einbrecher in einem Schulgebäude auf. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Polizeidiensthundeeinheit wurden zu einem Gebäude in der Davidgasse gerufen. In die dortige Schule, wo derzeit Umbauarbeiten stattfinden, soll eingebrochen worden sein.

Hund „Orlik“ bellte vor verschlossener Türe

Im Zuge der ersten Durchsuchung des Geländes konnten zwei aufgebrochene Türen vorgefunden werden. Ein Polizeidiensthund wurde für die weitere Durchsuchung von seine Hundeführerin eingesetzt. Nach kurzer Zeit setzte Hund „Orlik“ vor einer verschlossenen Türe eine Anzeige mittels lautstarken Bellens. In dem Putzraum befanden sich zwei Personen, welche sich versuchten darin zu verstecken. Die beiden Männer, ein 30-und ein 33 Jähriger Jährige wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

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