Polizeihund „Orlik“ findet Diebe

Wie Kommissar Rex: Belgischer Schäferhund "Orlik" hat gute Arbeit geleistet. In Wien Favoriten spürt er zwei Einbrecher in einem Schulgebäude auf. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Polizeidiensthundeeinheit wurden zu einem Gebäude in der Davidgasse gerufen. In die dortige Schule, wo derzeit Umbauarbeiten stattfinden, soll eingebrochen worden sein.

Hund „Orlik“ bellte vor verschlossener Türe

Im Zuge der ersten Durchsuchung des Geländes konnten zwei aufgebrochene Türen vorgefunden werden. Ein Polizeidiensthund wurde für die weitere Durchsuchung von seine Hundeführerin eingesetzt. Nach kurzer Zeit setzte Hund „Orlik“ vor einer verschlossenen Türe eine Anzeige mittels lautstarken Bellens. In dem Putzraum befanden sich zwei Personen, welche sich versuchten darin zu verstecken. Die beiden Männer, ein 30-und ein 33 Jähriger Jährige wurden vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.