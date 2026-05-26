300.000 Euro Schaden: 24 Einbrüche in Wien geklärt

In Wien wurden 24 Wohnraumeinbrüche mit rund 300.000 Euro Schaden geklärt. Der besondere Einstieg: Die Täter sollen mit Seilen über Fassaden zu Balkontüren gelangt sein.

In Wien ist eine Einbruchsserie mit 24 Fällen geklärt: Die Täter sollen über Balkone und mit Seilen in Wohnungen eingestiegen sein.

In Wien ist eine Einbruchsserie mit 24 Fällen geklärt: Die Täter sollen über Balkone und mit Seilen in Wohnungen eingestiegen sein.

Dem Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang, ist die Klärung einer größeren Einbruchsserie gelungen. Insgesamt geht es um 24 Wohnraumeinbrüche in Wien. Der Gesamtschaden liegt laut Landespolizeidirektion Wien bei rund 300.000 Euro. Die Einbrüche ereigneten sich in den Jahren 2024 und 2025.

Über Fassaden

Auffällig war laut Polizei die besondere Vorgehensweise. Die bislang unbekannten Täter sollen sich über Balkontüren Zugang zu den Wohnungen verschafft haben. Dafür sollen sie Seile verwendet haben, um über die Fassade zu den Balkonen zu gelangen. Genau dieser Modus Operandi zog sich durch zahlreiche Fälle in Wien.

Seile führten weiter

Durch intensive Ermittlungen konnten die Beamten herausfinden, wo die verwendeten Seile sowie weiteres Einbruchswerkzeug gekauft worden waren. Diese Spur brachte die Ermittler einen wichtigen Schritt weiter. Zusätzlich ergab ein DNA-Treffer einen Hinweis auf einen Tatverdächtigen. Schließlich konnte ein 42-jähriger georgischer Staatsangehöriger ausgeforscht werden.

Festnahme in Armenien

Der Mann wurde im Oktober 2025 in Armenien festgenommen. Nach seiner Auslieferung nach Österreich wurde er am 12. Februar 2026 am Flughafen Wien von Beamten des Landeskriminalamtes Wien festgenommen. Grundlage dafür war eine aufrechte Festnahmeanordnung. Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem ein mutmaßlicher Mittäter ausgeforscht.

Vier Jahre Haft

Gegen diesen mutmaßlichen Mittäter wurden aufgrund der derzeitigen Beweislage jedoch keine weiteren Maßnahmen angeordnet. Der 42-Jährige wurde inzwischen rechtskräftig verurteilt. „Der 42-Jährige wurde rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt“, so die Landespolizeidirektion Wien abschließend.