Drogenring in Wien und Sankt Pölten zerschlagen

Nach einjähriger Ermittlungsarbeit ist dem Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang) gelungen, einen Drogenring in Wien und St. Pölten zu zerschlagen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Einbruch in ein Geschäftslokal am 30.März 2025 im ersten Bezirk. Einige Tage später teilte das Opfer den Beamten mit, dass es sich bei dem zunächst unbekannten Täter um einen ehemaligen Mitarbeiter handle. Noch am selben Tag konnte der 36-Jährige österreichische Staatsbürger aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung an seiner Wohnadresse im zweiten Bezirk festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen im Juni 2025

In weiterer Folge führten die Beamten umfangreiche und intensive Ermittlungen durch. Im Rahmen einer Großaktion kam es am 25.Juni 2025 in St. Pölten zu insgesamt sechs Hausdurchsuchungen. Dabei konnten zahlreiche gestohlene E-Scooter und Fahrräder sichergestellt werden. Dadurch gelang zudem die Klärung mehrerer Einbruchsdiebstähle in St. Pölten und Krems. Des weiteren konnte auch Suchtmittel sichergestellt werden.

Crystal Meth, Cannabis und Kokain

Im Zuge der einjährigen Ermittlungen konnten insgesamt zehn Beschuldigte im Alter zwischen 31 und 45 Jahren ausgeforscht und festgenommen werden. Insgesamt wurden 227 Gramm Crystal Meth, 809 Gramm Cannabiskraut und 2,4 Gramm Kokain sichergestellt. Darüber hinaus wurden rund 50 Abnehmer ausgeforscht und einvernommen.