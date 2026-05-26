Wirbel am Flughafen Wien: Polizei nimmt Ex-ÖSV-Star Julian Schütter fest

Tumulte am Flughafen Wien-Schwechat: Der ehemalige ÖSV-Abfahrer Julian Schütter wurde am Montag festgenommen. Das zeigen aktuelle Videos der Aktivisten.

Ein Video auf den Instagram-Kanälen des „Europe Palestine Network“ und „Global Sumud Austria“ zeigen die Ankunft von Schütter und zwei weiteren Aktivisten, die nach einer dreitägigen Gefangenschaft in Israel nach Wien zurückkehrten. Im Terminal wurden sie von einer Gruppe Unterstützer empfangen. Gemeinsam zog die Gruppe lautstark durch den Flughafen, schwenkte Fahnen und rief Parolen wie „Free Palestine“.

Von Beamten fixiert

Kurz darauf schritt die Polizei ein. Die im Netz kursierenden Aufnahmen zeigen: Der Ex-Skirennläufer liegt am Boden und wird von zwei Beamten fixiert. Umstehende Aktivisten protestierten lautstark gegen das Vorgehen und erhoben Vorwürfe von „Polizeigewalt“. In den Videos, in denen die Gesichter der Beamten mit Clowns-Emojis unkenntlich gemacht wurden, ist eine aufgebrachte Unterstützerin zu hören: „Wundervoll, so geht man mit friedlichen Menschen um. […] Ist Schreien verboten?“ Ein Beamter rechtfertigte den Einsatz vor Ort mit den Worten: „Wir haben verhältnismäßige Gewalt angewendet.“ Selbst beim Abtransport in den Streifenwagen rief Schütter erneut „Free Palestine“.

„Ich bin angezeigt geworden“

In einem späteren Video äußerte sich Schütter selbst zu dem Vorfall: „Ich bin angezeigt geworden, weil ich zu laut war anscheinend im Flughafen und ich im Weg gelegen bin und somit die öffentliche Ordnung gestört habe“, so der Ex-ÖSV-Star.