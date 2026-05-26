Pizza-Liebhabern in Wien bleiben nur noch wenige Tage: Die weltbekannte Fast-Food-Kette Domino's schließt zum Monatswechsel alle Filialen in Österreich.

Das Ende nach achteinhalb Jahren: Die US-Kette Domino's Pizza schließt alle Wiener Filialen zum 31. Mai 2026.

Das Ende nach achteinhalb Jahren: Die US-Kette Domino's Pizza schließt alle Wiener Filialen zum 31. Mai 2026.

Das US-amerikanische Pizza-Lokal Domino’s Pizza zieht sich komplett von Österreich zurück. Wie das Unternehmen am Dienstagnachmittag auf Social Media bekannt gab, werden alle zehn bestehenden Stores in Wien mit dem 31. Mai 2026 geschlossen. Das erste Domino’s Pizza Filiale eröffnete 2017 in Wien-Floridsdorf.

„Alle Pizzen aufgegessen“

Das Team verabschiedete sich auf Facebook mit einer humorvollen Nachricht an die Community: „Liebe Domino’s Fans, leider müssen wir euch mitteilen, dass alle Pizzen aufgegessen wurden“, heißt es. „Danke für eure Unterstützung, eure Bestellungen und all die gemeinsamen Pizza-Momente in den letzten Jahren“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.05.2026 um 19:19 Uhr aktualisiert