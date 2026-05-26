US-Riese Domino’s Pizza verlässt Österreich
Pizza-Liebhabern in Wien bleiben nur noch wenige Tage: Die weltbekannte Fast-Food-Kette Domino's schließt zum Monatswechsel alle Filialen in Österreich.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Das US-amerikanische Pizza-Lokal Domino’s Pizza zieht sich komplett von Österreich zurück. Wie das Unternehmen am Dienstagnachmittag auf Social Media bekannt gab, werden alle zehn bestehenden Stores in Wien mit dem 31. Mai 2026 geschlossen. Das erste Domino’s Pizza Filiale eröffnete 2017 in Wien-Floridsdorf.
„Alle Pizzen aufgegessen“
Das Team verabschiedete sich auf Facebook mit einer humorvollen Nachricht an die Community: „Liebe Domino’s Fans, leider müssen wir euch mitteilen, dass alle Pizzen aufgegessen wurden“, heißt es. „Danke für eure Unterstützung, eure Bestellungen und all die gemeinsamen Pizza-Momente in den letzten Jahren“.