Alfons Haider: Warum ihn der Gender-Wahn „furchtbar“ nervt

Seit über 50 Jahren steht Alfons Haider als Schauspieler, Kabarettist und Moderator auf den größten Bühnen Österreichs. Im aktuellen MINDGAMES Podcast zeigt sich das bekannte Gesicht der heimischen Unterhaltungsbranche gewohnt meinungsstark und nimmt kein Blatt vor den Mund. Obwohl er selbst jahrelang für Gleichberechtigung gekämpft hat, sieht er die gegenwärtige Entwicklung kritisch: „Political Correctness geht mir auch furchtbar auf die Nerven. Diese zig Gender-Begriffe, wie jemand sich fühlt […] Ich habe ja jeden Respekt und ich habe auch mitgekämpft, dass Menschen frei werden und sich frei entscheiden dürfen. Aber dass wir jetzt irgendwie 30 Gender-Bezeichnungen haben, wo sich keiner mehr auskennt, man überlastet die Normalbevölkerung“, so Haider.

„Wir streiten uns über Gender-Vorwürfe“

Die Menschen im Alltag hätten nicht die Kapazitäten für diese akademischen Feinheiten: „Die Leute kriegen das einfach nicht mit, weil das so spezifisch ist. Die auch nicht die Zeit haben, das zu verstehen. Wir streiten uns über Gender-Vorwürfe und hin und her, aber die Frauen verdienen noch immer nicht gleich wie die Männer. ]…} Das wäre doch für mich viel wichtiger.“ Die zunehmende Kategorisierung empfindet er als Rückschritt: „Das heißt dann nicht Herr Müller und Frau Müller, sondern das ist dann Transgender oder Genderfluid oder irgendwas. […] Und wenn es jetzt so massiv alles so spezifisch, so eingeordnet werden muss, so kastenmäßig eingeordnet werden muss, ist das furchtbar. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist.“

Sein Outing im Jahr 1999

Dabei war es Haider selbst, der 1999 als erster Mensch in einer österreichischen Hauptnachrichtensendung offen über seine Homosexualität sprach. Zuvor bediente er jahrelang das Image des „Handküssekönigs“ und „Traumschwiegersohns“. Aktuell bei den Seefestspielen Mörbisch schlüpft er im Kult-Musical „Ein Käfig voller Narren“ (La Cage aux Folles) in die Drag-Rolle des Albin bzw. der „Zaza“. Er spielt somit die weibliche Hauptrolle. Als er sich früher outete, war die Reaktion des Landes gespalten: „Das war natürlich ein Aufschrei. Das Land hat sich gedacht, das war ein Schwindel. […] Es hat viele gegeben, die gedacht haben, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Irgendwas ist komisch an dem. Das war ungut.“ Die Konsequenzen trafen ihn damals auch wirtschaftlich hart: „Ich habe dann ja schlagartig einen Werbevertrag verloren“, erzählt Haider im Podcast. „Damit verkauft man kein Produkt“, habe es damals geheißen. Paradox: „Lustigerweise hat mich diese Firma dann 30 Jahre später nochmal gefragt, ob ich genau für die Schwulen-Werbung machen möchte“. Auch auf der Straße sei er damals angegangen worden, beschmierte Hauswände seien „gang und gäbe“ gewesen.

Wie hat es die „Mutti“ aufgefasst?

Das erste Gespräch nach seinem Geständnis sei „nicht lustig“ gewesen. Um seinen Lebensstil zu verstehen, suchte sie sogar professionelle Hilfe: „Meine Mutter […] ist zu einer Psychotherapeutin gegangen, um zu verstehen, warum ich so bin. Und sie hat es nach 40 Sitzungen geschafft.“ Als die öffentlichen Anfeindungen und die Angriffe auf ihr Haus begannen, wandelte sich die anfängliche Skepsis in bedingungslose Unterstützung: „…wie dann das öffentliche Outing kam und ich und sie attackiert worden sind, auch beschmierte Hauswände, hat sie sich dann umgedreht und hat einfach wie eine Löwin reagiert“. Der Tod seiner Mutter traf den heute 68-Jährigen tief.