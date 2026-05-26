Uni-Proteste: Großdemos bringen am Mittwoch Stau in Wien
Autofahrer aufgepasst: Wegen zwei Großdemonstrationen gegen Uni-Sparmaßnahmen drohen in der Wiener Innenstadt ab Mittwochmittag Straßensperren und Staus.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Unter dem Motto „Sparmaßnahmen an den Unis“ kommt es am Mittwoch, 27. Mai, in der Wiener Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Wie die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen mitteilen, ist ab etwa 12 Uhr mit zeitweisen Sperren auf der Ringstraße und rund um den Karlsplatz zu rechnen. Der erste Demozug formiert sich vor der TU Wien am Karlsplatz und zieht über die Friedrichstraße, Operngasse und den Ring bis zur Hauptuniversität. Dort vereinigt sich die Gruppe mit einer zweiten Veranstaltung, bevor gegen 14 Uhr tausende Teilnehmer über die Schottengasse und durch die Innenstadt zum Ballhausplatz marschieren.
Tipp: Großräumig umfahren
Der ÖAMTC empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Verzögerungen müssen auf der Ringstraße, der Zweierlinie, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, der Rechten Wienzeile sowie auf allen Ring-Zufahrten (wie Prinz-Eugen-Straße oder Rennweg) eingeplant werden.
Protest in mehreren Bundesländern
Am Donnerstag, 28. Mai, verlagert sich der gewerkschaftliche Protest der Studierenden in die Bundesländer. Auch hier droht laut Verkehrsclub in den Zentren Stillstand:
- Salzburg: Ab 14 Uhr zieht ein Demozug vom Kapitelplatz quer durch die Altstadt über die Staatsbrücke bis zum Mirabellplatz (Abschlusskundgebung gegen 16 Uhr).
- Graz: Die Teilnehmenden sammeln sich um 14 Uhr in der Wilhelm-Fischer-Allee (Stadtpark) und marschieren über den Karmeliterplatz zum Hauptplatz. Hier kommt es vor allem im Bereich Glacis zu Verzögerungen.
- Linz & Klagenfurt: In Linz ist eine Kundgebung direkt am Hauptplatz angekündigt. In Klagenfurt versammeln sich die Demonstrierenden bereits um 10 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität.