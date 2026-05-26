Uni-Proteste: Großdemos bringen am Mittwoch Stau in Wien

Unter dem Motto „Sparmaßnahmen an den Unis“ kommt es am Mittwoch, 27. Mai, in der Wiener Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Wie die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen mitteilen, ist ab etwa 12 Uhr mit zeitweisen Sperren auf der Ringstraße und rund um den Karlsplatz zu rechnen. Der erste Demozug formiert sich vor der TU Wien am Karlsplatz und zieht über die Friedrichstraße, Operngasse und den Ring bis zur Hauptuniversität. Dort vereinigt sich die Gruppe mit einer zweiten Veranstaltung, bevor gegen 14 Uhr tausende Teilnehmer über die Schottengasse und durch die Innenstadt zum Ballhausplatz marschieren.

Tipp: Großräumig umfahren

Der ÖAMTC empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Verzögerungen müssen auf der Ringstraße, der Zweierlinie, rund um den Karls- und Schwarzenbergplatz, der Rechten Wienzeile sowie auf allen Ring-Zufahrten (wie Prinz-Eugen-Straße oder Rennweg) eingeplant werden.

Protest in mehreren Bundesländern

Am Donnerstag, 28. Mai, verlagert sich der gewerkschaftliche Protest der Studierenden in die Bundesländer. Auch hier droht laut Verkehrsclub in den Zentren Stillstand: