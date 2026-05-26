Mittwoch in Wien: Bis zu 32 Grad und Schauer am Nachmittag

Der Mittwoch bringt der Bundeshauptstadt echtes Badewetter, das allerdings im Tagesverlauf etwas unbeständig wird. Laut den Meteorologen der GeoSphere Austria überwiegt in Wien zunächst der Sonnenschein. Die Temperaturen zeigen sich dabei schon in den Morgenstunden sehr mild: Wien startet mit 19 Grad in den Tag. Am Nachmittag klettert das Thermometer dann auf Tageshöchstwerte von bis zu 32 Grad. Im Laufe des Tages bilden sich vermehrt Quellwolken und ab dem frühen Nachmittag steigt die Neigung zu Regenschauern und Gewittern.