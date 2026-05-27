Wien: Jugendliche jagen Tiere und verletzen Mann am Kopf

Ein Mann ging am 23. Mai beim Wildtiergehege Laaerberg mit seinem Hund spazieren. Dabei wurde er von vier Jugendlichen angegriffen, die zuvor über den Zaun ins Wildtiergehege gesprungen waren, um Tiere zu jagen.

Wie die Hunde-Such-Hilfe kürzlich in einem Facebook-Posting veröffentlicht, soll es am Samstag, den 23. Mai gegen 6 Uhr morgens zu einem Vorfall von Tierquälerei und Körperverletzung gekommen sein. 4 Jugendliche, sie werden auf 13 bis 16 Jahre geschätzt, sollen auf ausgeborgten Rädern der Stadt Wien unterwegs WIG Gelände unterwegs gewesen sein. (Wildtiergehege Laaerberg-Straße)

Springen Zaun des Wildtiergeheges

Sie sollen über den Zaun in das Wildtiergehege und gesprungen sein, um Tiere zu jagen. Ein Mitarbeiter soll sie aufgefordert haben, das Gehege sofort zu verlassen, was sie dann auch getan hätten. Etwas später soll der Mitarbeiter noch einmal nach dem Rechten gesehen haben.

Mann mit blutender Kopfwunde vorgefunden

Kurze Zeit später soll der Mitarbeiter wieder vorbeigekommen sein und einen Mann mit blutender Kopfwunde vorgefunden haben. Dieser hätte die Jugendlichen, die danach wieder zu den Tieren gestiegen waren, aufgefordert, das Gehege sofort zu verlassen. Daraufhin wären diese mit Schlagringen und mit äußerster Gewalt auf den Mann losgegangen.

Polizei eingeschalten

Gegenüber 5min schildert die LPD Wien den Vorfall wie folgt: „Am 23.05.2026, gegen 07.15 Uhr, wurden Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse zum Tiergehege im Bereich Laaer-Berg-Straße im Bezirk Favoriten beordert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann (57) mit einer blutenden Kopfwunde, welche bereits von einem Rettungsdienst versorgt wurde. Den Beamten gegenüber gab der Verletzte an, er sei bei einer Gassirunde auf vier Jugendliche aufmerksam geworden, die im Tiergehege Unfug getrieben hätten. Als er diese aufforderte, das Gehege zu verlassen sei er mit einem Messer bedroht und einem Schlagstock attackiert worden. Anschließend seien die Jugendlichen auf Fahrrädern geflüchtet. Nachdem der Mann die Jugendlichen beschrieben hatte, wurde eine Sofortfahndung eingeleitet. Diese brachte allerdings keinen Erfolg. Weitere Ermittlungen sind im Gange.“

Zeugen gesucht

In einem Facebook-Posting schildert die Hunde-Such-Hilfe den Vorfall detailliert und sucht nach Hinweisen oder Augenzeugen, die etwas gesehen haben und helfen könnten, die betroffenen Jugendlichen auszuforschen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 12:30 Uhr aktualisiert