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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Müllabfuhr in Wien.
Wasser, Kanal und Müll: Wien muss 2027 die nächste Teuerungswelle hinnehmen.
Wien
27/05/2026
Gebühren

Nächste Teuerung in Wien: 4,5 Prozent mehr für Müllabfuhr, Wasser und Kanal

2027 müssen Wiener die nächste Teuerung verkraften - und zwar bei Mist, Abwasser und Trinkwasser. Ein Zittern gibt es auch rund um die Preise von Parkscheinen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(240 Wörter)
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Nach den etlichen Preissteigerungen im Jahr 2026 kommt auf die Wiener schon bald die nächste finanzielle Hürde zu. Zuletzt wurden ja Öffi-Tickets, Parkpickerl und Schwimmbäder teurer, 2027 soll es dann mit den Kosten für die Müllabfuhr, Wasser und Kanal weitergehen. Wie der „Kurier“ berichtet, ist hier eine Kostensteigerung von mindestens 4,5 Prozent angedacht.

Auch das Parken könnte noch teurer werden

Selbst das Parken könnte noch teurer werden. Zwar wurden die Preise für Kurzparkscheine heuer erst im Jänner angehoben, trotzdem droht das dritte Jahr in Folge eine weitere Preiserhöhung. Hier greift die automatische Anpassung nur in 5-Cent-Schritten. Seit der letzten Erhöhung fehlen derzeit laut Berechnungen nur noch wenige Cent bis zur nächsten Verteuerung des 30-Minuten-Scheins, der aktuell 1,70 Euro kostet. Eine Erhöhung gilt 2027 als wahrscheinlich.

Im Rathaus rechnet kaum jemand mit Gebühren-Stopp

Im Rathaus rechnet intern offenbar kaum jemand mit einem Gebühren-Stopp, das berichtet der „Kurier“ weiters. Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt gelten die zusätzlichen Einnahmen als wichtig. Aus dem Büro von Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) heißt es dazu demnach: „Wir stehen derzeit am Beginn der Budgeterstellung für das Jahr 2027. Ziel ist es dabei, Defizit und Neuverschuldung schrittweise abzubauen, ohne Wien in seiner Rolle als Wirtschaftsmotor Österreichs zu schwächen und ohne notwendige Investitionen in zentrale Zukunftsbereiche zu gefährden.

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