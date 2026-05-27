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/ ©LPD Wien
Bild auf 5 MInuten zeigt die gefundene Granate
Eine Handgranate wurde gestern in Wien aufgefunden.
Wien/13. Bezirk
27/05/2026
Kriegsrelikt

Handgranate bei Bauarbeiten in Wien aufgefunden

Gestern, Dienstag, wurde im 13. Bezirk in Wien eine Handgranate aufgefunden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Im Zuge von Bauarbeiten wurde gestern von einem Baggerfahrer ein verdächtiger Gegenstand ausgehoben. Ein anwesender sprengstoffkundiger Arbeiter gab gegenüber den herbeigerufenen Beamten an, dass es sich vermutlich um eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte.

Gefahrenbereich wurde aufgehoben

Die Polizisten sperrten den Gefahrenbereich ab. Der Entminungsdienst des Bundesheeres bestätigte die Angaben des Arbeiters und sorgte für die sichere Entfernung und den Abtransport des Kriegsrelikts. Danach konnten die Sperren wieder aufgehoben werden.

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