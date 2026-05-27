Handgranate bei Bauarbeiten in Wien aufgefunden

Im Zuge von Bauarbeiten wurde gestern von einem Baggerfahrer ein verdächtiger Gegenstand ausgehoben. Ein anwesender sprengstoffkundiger Arbeiter gab gegenüber den herbeigerufenen Beamten an, dass es sich vermutlich um eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte.

Gefahrenbereich wurde aufgehoben

Die Polizisten sperrten den Gefahrenbereich ab. Der Entminungsdienst des Bundesheeres bestätigte die Angaben des Arbeiters und sorgte für die sichere Entfernung und den Abtransport des Kriegsrelikts. Danach konnten die Sperren wieder aufgehoben werden.