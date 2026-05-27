Falsche Identität: 29-Jähriger rastet aus und verletzt Beamten

Ein Polizeibeamter war gerade außerdienstlich unterwegs, als er einen Mann mit Festnahmeanordnung wiedererkannte. Dieser wies sich mit falscher Identität aus und verletzte bei der Festnahme einen Polizisten.

Als die Beamten den Mann auf seine wahre Identität ansprachen, versuchte er zu flüchten. Er wurde festgenommen.

Als die Beamten den Mann auf seine wahre Identität ansprachen, versuchte er zu flüchten. Er wurde festgenommen.

Ein Kriminalbeamter außer Dienst informierte Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße, dass er soeben einen Tatverdächtigen mit einer aufrechten Festnahmeanordnung Bereich der Rebhanngasse wiedererkannt hatte.

Mann wies einen fremden Ausweis vor

Die Beamten führten eine Personenkontrolle mit dem Mann durch. Da sie von dem Kriminalbeamten den Hinweis bekamen, dass sich dieser mit einem fremden Ausweis legitimieren werde, ließen sie sich nicht täuschen. Als die Beamten den Mann auf seine wahre Identität ansprachen, versuchte er zu flüchten und kam in der Rebhanngasse zu Sturz.

Verletzte einen Beamten

Im Zuge der Festnahme leistete der Tatverdächtige massiven Widerstand und verletzte dabei einen Beamten. Der 29-Jährige russischer Herkunft wurde in eine Justizanstalt gebracht. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Gebrauchs fremder Ausweise angezeigt.