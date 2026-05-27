Blutüberströmter Mann in Wien gefunden: WEGA im Einsatz

Blutüberströmt und bewusstlos lag ein Mann Dienstagfrüh mitten auf einer Wiener Straße. Die Polizei geht von einer brutalen Messerattacke aus. Stunden später stürmte die WEGA eine Wohnung in Favoriten und nahm zwei Tatverdächtige

Mitten in Wien-Favoriten(10. Bezirk) ist am Dienstagmorgen ein Mann mit schweren Stichverletzungen auf offener Straße gefunden worden. Das Opfer war laut Polizei stark blutend und bewusstlos, als Einsatzkräfte in die Troststraße alarmiert wurden. Die Berufsrettung Wien leitete sofort die Notfallversorgung ein.

Opfer schwebte zunächst in Lebensgefahr

Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet, dürfte der Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden sein. Da das Opfer bewusstlos war, konnten die Ermittler zunächst keine Angaben zum Tathergang erhalten. Mittlerweile soll sich der Mann laut Polizei nicht mehr in Lebensgefahr befinden.

Großeinsatz mit WEGA in Wien-Favoriten

Unmittelbar nach dem Vorfall startete das Landeskriminalamt Wien umfangreiche Ermittlungen. Dabei geriet eine Wohnung in der Troststraße ins Visier der Ermittler. Dort wurden mögliche Tatverdächtige vermutet. Gemeinsam mit Spezialkräften der WEGA führte die Polizei schließlich in der Nacht eine Hausdurchsuchung durch.

Zwei Männer festgenommen

In der Wohnung nahmen die Beamten zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren vorläufig fest. Zwei Frauen, die sich ebenfalls in der Wohnung befanden, gaben an, dass es vor der Tat zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und den beiden Männern gekommen sei. Zu den eigentlichen Messerstichen hätten sie jedoch keine Wahrnehmungen gemacht. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt weiterhin zu den Hintergründen der Tat und zum genauen Ablauf der Messerattacke. Für die Festgenommenen gilt die Unschuldsvermutung.