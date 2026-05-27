Selbstmordversuch: 20-Jähriger hat offenbar mitgeholfen

Weil ihm vorgeworfen wird, bei einem Selbstmordversuch aktiv mitzuhelfen, wurde ein 20-Jähriger am Dienstagabend in Wien Brigittenau festgenommen. Er war bei der versuchten Tat in einem Stiegenhaus anwesend.

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, in einer derzeit noch nicht abschließend geklärten Weise an einem Suizidversuch einer Jugendlichen mitgewirkt zu haben. Eine aufmerksame Nachbarin meldete gestern Nacht am Notruf, dass sie zwei verdächtige Personen mit einem Seil im Stiegenhaus des Wohnhauses bemerkte.

20-jährgige Frau von Seil gelöst

Herbeigerufene Polizisten konnten die Jugendliche von dem Seil lösen und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Berufsrettung Wien übernahm die weitere notfallmedizinische Versorgung und brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus, diese soll sich derzeit in stabilem Zustand befinden.

Junger Mann wird verdächtigt, beim Suizid geholfen zu haben

Der ebenfalls anwesende 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er das Seil für die Frau besorgt und für den Suizidversuch zur Verfügung gestellt hat. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Amtshandlung übernommen und wird den Tatverdächtigen heute einvernehmen. Unter anderem zur Klärung, woher sich die beiden Personen kannten. Weitere Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.