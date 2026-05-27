Randalierer am Imbiss: 41-Jähriger attackiert und bespuckt Polizisten

Ein betrunkener Imbiss-Kunde geriet in Streit und attackierte die herbeigerufene Polizei. Auch sein 13-jähriger Sohn ging äußerst aggressiv auf die Beamten los.

Ein stark alkoholisierter Kunde geriet gestern mit den Mitarbeitern eines Imbisstandes in Streit. Dabei kam es zu einer gegenseitigen Körperverletzung und einer gefährlichen Drohung. Als die herbeigerufenen Polizisten mit der Sachverhaltsklärung beschäftigt waren, verhielt sich der Kunde äußerst aggressiv und stieß einen Beamten weg. Der 41- jährige Tatverdächtige wehrte sich mit Tritten gegen die folgende Festnahme und bespuckte die Beamten.

Auch Sohn aggresiv

Kurz zuvor kam auch noch der 13-Jährige Sohn des Tatverdächtigen zum Vorfallsort und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten. Nach der Vernehmung in welcher der Tatverdächtige angab, aufgrund seiner Alkoholisierung keine Erinnerung zu haben, erfolgte

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