Donauinselfest 2026: Das komplette Line-up und alle Highlights im Überblick

Wer spielt wann am Donauinselfest 2026? Hier ist das gesamte Programm, alle Headliner und der exakte Timetable für das Kult-Festival auf der Wiener Donauinsel von Freitag bis Sonntag.

un wurden bei einem Mediengespräch direkt auf der Donauinsel alle Details und der finale Timetable enthüllt. Unter dem Motto „Sommer an!“ verwandelt sich die Insel am ersten Ferienwochenende bei komplett freiem Eintritt in Europas größtes Open-Air-Festival mit über 700 Stunden Programm. Wer spielt wann? Welche Highlights darfst du auf keinen Fall verpassen? Wir haben das gesamte Line-up und alle wichtigen Infos für dich zusammengefasst!

Wer spielt am Donauinselfest 2026? Das Line-up von Freitag bis Sonntag

Die offizielle Programmpräsentation hat es bestätigt: Unter dem Motto „Sommer an!“ bringt das größte Freiluftfestival Europas rund 200 Acts mit Musik aus den Genres Rock und Pop über Hip-Hop und Wiener Lied bis hin zu Schlagern und elektronischer Musik auf die 14 Bühnen. Zu sehen und hören gibt es unter anderem NEK (Laura non c’è), Nico Santos, My Ugly Clementine, Avatar, Andy Borg, Jazz Gitti, Boris Bukowski, Gert Steinbäcker & Band, Österreichs ehemalige ESC-Starterin Paenda, Lemo, Giant Rooks oder Zartmann. Außerdem heißt es Bühne frei für österreichische Nachwuchs-Talente: Aus 300 Bewerbungen wurden sechs Acts ausgesucht, die erstmals auf großen Bühnen spielen, wobei heuer ausschließlich Frauen auftreten werden.

Donauinselfest 2026 Programm: Der Freitag (3. Juli)

Der Festival-Auftakt steht ganz im Zeichen der Wiener Jugend und des friedvollen Miteinanders. Da der Freitag gleichzeitig der offizielle Zeugnistag in Wien ist, startet das Fest bereits um 11.30 Uhr mit einer gratis Eisverteilung für Schüler (solange der Vorrat reicht).

Die Festbühne: Den emotionalen Start macht das traditionelle Inklusionskonzert des österreichisch-isländischen Musikers Thorsteinn Einarsson um 12 Uhr, gefolgt von der feierlichen Ehrung der Wiener Special Olympics Athleten durch Bürgermeister Michael Ludwig. Am Abend übernehmen dann internationale und nationale Indie-Größen das Kommando: Giant Rooks , Zartmann und die Amadeus-Gewinner My Ugly Clementine werden die Menge begeistern.

Den emotionalen Start macht das traditionelle Inklusionskonzert des österreichisch-isländischen Musikers um 12 Uhr, gefolgt von der feierlichen Ehrung der Wiener Special Olympics Athleten durch Bürgermeister Michael Ludwig. Am Abend übernehmen dann internationale und nationale Indie-Größen das Kommando: , und die Amadeus-Gewinner werden die Menge begeistern. Rock, Schlager & Clubkultur: Auf der Rock-Bühne kommen die schwedischen Metal-Größen von Avatar , während Pretty Pink die Fisherman’s Friend Bühne elektronisch zum Beben bringt. Schlagerfans kommen zeitgleich bei Andy Borg und Marc Pircher auf ihre Kosten.

Auf der Rock-Bühne kommen die schwedischen Metal-Größen von , während die Fisherman’s Friend Bühne elektronisch zum Beben bringt. Schlagerfans kommen zeitgleich bei und auf ihre Kosten. WM-Hit: Ein absolutes Novum wartet auf der Sportinsel: Ab 20 Uhr wird dort ein Sechzehntelfinale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live übertragen.

Donauinselfest 2026 Programm: Der Samstag (4. Juli)

Am Samstag liefern sich legendäre Klänge und harte Rockgitarren ein perfektes Duell auf der Insel.

Die Festbühne: Ein absolutes Highlight für alle Generationen wird der Auftritt von STS-Legende Gert Steinbäcker & Band . Davor bringt die Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay geballten Funk nach Wien, flankiert von NEK („Laura non c’è“) und Pop-Nostalgie mit Katrina (ehemals Katrina & The Waves).

Ein absolutes Highlight für alle Generationen wird der Auftritt von STS-Legende . Davor bringt die geballten Funk nach Wien, flankiert von („Laura non c’è“) und Pop-Nostalgie mit (ehemals Katrina & The Waves). Härtere Töne & Austropop: Die australischen Hard-Rocker von Airbourne lassen es auf der Rock-Bühne krachen. Wer es lieber heimisch mag, feiert bei LEMO und Boris Bukowski auf der ARBÖ-Bühne. Wer danach noch immer nicht genug hat, tanzt bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty bis ein Uhr früh weiter.

Die australischen Hard-Rocker von lassen es auf der Rock-Bühne krachen. Wer es lieber heimisch mag, feiert bei und auf der ARBÖ-Bühne. Wer danach noch immer nicht genug hat, tanzt bei der Ö3 Silent Disco Aftershowparty bis ein Uhr früh weiter. Fußball-Fieber: Auch am Samstag wird mitgefiebert: Ab 19 Uhr läuft das WM-Achtelfinale live auf der Sportinsel.

Donauinselfest 2026 Programm: Der Sonntag (5. Juli)

Der letzte Festivaltag zieht noch einmal alle Register und bietet ein buntes Programm für die ganze Familie.

Die Festbühne: Den krönenden, internationalen Abschluss auf der Hauptbühne liefert Popstar Nico Santos . Direkt vor ihm werden Hitmacher KAMRAD sowie die österreichischen Durchstarterinnen NESS und PÄM die Stimmung anheizen.

Den krönenden, internationalen Abschluss auf der Hauptbühne liefert Popstar . Direkt vor ihm werden Hitmacher sowie die österreichischen Durchstarterinnen und die Stimmung anheizen. Kult-Geburtstag: Schlager-Ikone Jazz Gitti feiert ihren 80. Geburtstag gebührend und standesgemäß live auf der Schlager & Austrohits Bühne – unterstützt von den Disco Killers, den Jungen Zillertalern und Francine Jordi.

Schlager-Ikone feiert ihren 80. Geburtstag gebührend und standesgemäß live auf der Schlager & Austrohits Bühne – unterstützt von den Disco Killers, den Jungen Zillertalern und Francine Jordi. EDM-Eskalation: Auf der Electronic Music Bühne verwandelt Weltrang-DJ Alle Farben gemeinsam mit REWI die Insel am Sonntagabend in einen riesigen Dancefloor.

Hier findest du das gesamte Programm.

Das große Comeback: Edelstoff Pop-up Designmarkt ist zurück!

Neben Sport- und Familien-Action gibt es 2026 eine Nachricht, die vor allem die Lifestyle- und Design-Community aufhorchen lässt: Nach einjähriger Pause kehrt der legendäre „Edelstoff Pop-up Designmarkt“ zurück auf das Donauinselfest!

An allen drei Festivaltagen lädt der Markt auf Höhe der Floridsdorfer Brücke zum Flanieren, Entdecken und Shoppen ein. Hier präsentieren lokale Designer und kreative Labels einzigartige Modestücke, Accessoires und Kunsthandwerk – der perfekte Hotspot für alle, die abseits der Konzertbühnen das besondere Festival-Erlebnis suchen.

Ein starkes Zeichen für Miteinander und Barrierefreiheit

Besonders groß geschrieben wird heuer das Thema Inklusion und Diversität. Am Freitag werden die erfolgreichen Special Olympics Athleten von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig persönlich auf der Hauptbühne geehrt. Zudem wird das kostenlose Buddy-System stark ausgebaut: Menschen mit Behinderung oder Senioren können eine Begleitperson buchen, die sie sicher über das komprimierte Festivalgelände leitet.

Hinweis: In einer älteren Version wurden die Acts aus dem Vorjahr genannt, in dieser aktualisierten Version sind nun die tatsächlichen Acts zu lesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 16:40 Uhr aktualisiert