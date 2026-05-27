Protest gegen Sparkurs: 21.000 Menschen demonstrieren in Wien

Ein überwältigender Andrang hat am Mittwoch die Erwartungen der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) weit übertroffen. Rund 21.000 Studierende, Universitätseintragende und Unterstützer versammelten sich vor der Universität Wien, um lautstark gegen die drohenden Einsparungen an den Hochschulen zu protestieren. Die ÖH warnt, dass die bestehende Unterfinanzierung – spürbar durch überfüllte Lehrveranstaltungen und mangelnde Betreuung – durch weitere Kürzungen massiv verschärft werde.

Kritik aus dem ÖH-Vorsitz

In den Reden vor der Universität wurde die Bundesregierung im Rahmen der anstehenden Budgetverhandlungen zum Umsteuern aufgefordert. Selina Wienerroither aus dem ÖH-Vorsitzteam fand klare Worte: „Das Budget muss jetzt nachhaltig abgesichert werden. Denn was hier gerade passiert, ist ein direkter Angriff auf unsere Hochschulen, auf unsere Bildung und auf die Zukunft von uns allen“. Kritik gab es auch an der Verteilung der Staatsmittel. Während bei den Unis gespart werde, blieben große Vermögen unangetastet, so Viktoria Kudrna (ÖH-Vorsitz): „Die Entscheidung, ob bei Frauen, Erwerbslosen und Studierenden gespart wird, oder man sich das Geld bei den Konzernen, fossilen Subventionen und Überreichen holt, ist eine politische“. Die ÖH fordert hier eine gerechte Besteuerung von Vermögen sowie einen Stopp klimaschädlicher Subventionen.

Vertagung schafft keine Sicherheit

Dass die Entscheidung über die Unibudgets vertagt wurde, beruhigt die Studierendenvertretung nicht. Umut Ovat aus dem ÖH-Vorsitz erklärte dazu abschließend: „Die Vertagung auf den Herbst schafft keine Sicherheit. Es braucht jetzt klare Entscheidungen und eine zukunftsorientierte Prioritätensetzung in der Budgetpolitik“. Sollte ein klares Statement der Regierung ausbleiben, will die ÖH den Druck weiter erhöhen. Bereits am Donnerstag werden die Proteste in Linz, Graz, Salzburg und Klagenfurt fortgesetzt.