Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse geht wieder an die BKS Bank

Beständigkeit zahlt sich aus: Zum fünften Mal hat die BKS Bank kürzlich den VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse in der Kategorie „Financials“ gewonnen.

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender BKS Bank (Zweiter von rechts), nahm gestern mit großer Freude den Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse entgegen.

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender BKS Bank (Zweiter von rechts), nahm gestern mit großer Freude den Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse entgegen.

Der VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis würdigt Unternehmen, die sich durch herausragendes

Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften hervorheben. „Im Jahr unseres 40-jährigen Börsenjubiläums ist es mir eine besondere

Freude, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Die Entscheidung, unser Bankgeschäft

verantwortungsvoll auszurichten, ist fast genauso alt wir unsere Erstnotiz. Dieser Preis ist

eine der renommiertesten Finanz-Auszeichnungen des Landes und es macht mich sehr

stolz, dass unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen eine so maßgebliche Anerkennung finden“, so Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász.

Was die BKS Bank tut, um nachhaltig zu agieren: 1,9 Milliarden Euro Volumen nachhaltiger Finanzprodukte

150% Plus bei nachhaltigen Finanzierungen seit 2021

162 Millionen Einlagen binnen neun Monaten durch unser Mein Geld-Konto NachhaltigPlus

Unterstützung verantwortungsvoller Projekte wie Kärntner in Not, Caritas Lern-cafés und des Naturschutzbundes Kärnten

Stetige Erweiterung der nachhaltigen Produktpalette wie das „Mein Geld-Konto

NachhaltigPlus“ und das „Natur & Zukunfts-Konto“, die mit dem Österreichi-schen Umweltzeichen zertifiziert sind.

„Unsere wirtschaftlich erfolgreichen Bankgeschäfte stehen für uns in keinem Widerspruch zu einem verantwortungsvollen und umsichtigen Umgang mit Umwelt und Gesellschaft. Unser Nachhaltigkeitsanspruch ist ein wichtiger Innovationstreiber in der Produktentwicklung. Dadurch konnten wir vielfach auch neue Standards im Bereich des nachhaltigen Bankings setzen“, so Juhász abschließend.

Über den VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse

Der Wiener Börse Preis wird gemeinsam von Aktienforum, CIRA, OeKB, OeNB, ÖVFA/CFA, VÖIG, VÖNIX, Wiener Börse, WKO und Zertifikate Forum Austria veranstaltet und in den Kategorien ATX, Mid Cap und Corporate Bond, Medienarbeit und Nachhaltigkeit verliehen. Die Nachhaltigkeits-Preise sind nach dem heimischen Nachhaltigkeitsbenchmark VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex – kurz VÖNIX – benannt und werden jährlich in den Sektoren „Financials“, „Consumer“ und „Industrials“ vergeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 17:33 Uhr aktualisiert