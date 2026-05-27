Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse geht wieder an die BKS Bank
Beständigkeit zahlt sich aus: Zum fünften Mal hat die BKS Bank kürzlich den VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse in der Kategorie „Financials“ gewonnen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis würdigt Unternehmen, die sich durch herausragendes
Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Wirtschaften hervorheben. „Im Jahr unseres 40-jährigen Börsenjubiläums ist es mir eine besondere
Freude, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen. Die Entscheidung, unser Bankgeschäft
verantwortungsvoll auszurichten, ist fast genauso alt wir unsere Erstnotiz. Dieser Preis ist
eine der renommiertesten Finanz-Auszeichnungen des Landes und es macht mich sehr
stolz, dass unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen eine so maßgebliche Anerkennung finden“, so Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász.
Was die BKS Bank tut, um nachhaltig zu agieren:
- 1,9 Milliarden Euro Volumen nachhaltiger Finanzprodukte
- 150% Plus bei nachhaltigen Finanzierungen seit 2021
- 162 Millionen Einlagen binnen neun Monaten durch unser Mein Geld-Konto NachhaltigPlus
- Unterstützung verantwortungsvoller Projekte wie Kärntner in Not, Caritas Lern-cafés und des Naturschutzbundes Kärnten
- Stetige Erweiterung der nachhaltigen Produktpalette wie das „Mein Geld-Konto
- NachhaltigPlus“ und das „Natur & Zukunfts-Konto“, die mit dem Österreichi-schen Umweltzeichen zertifiziert sind.
„Unsere wirtschaftlich erfolgreichen Bankgeschäfte stehen für uns in keinem Widerspruch zu einem verantwortungsvollen und umsichtigen Umgang mit Umwelt und Gesellschaft. Unser Nachhaltigkeitsanspruch ist ein wichtiger Innovationstreiber in der Produktentwicklung. Dadurch konnten wir vielfach auch neue Standards im Bereich des nachhaltigen Bankings setzen“, so Juhász abschließend.
Über den VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis der Wiener Börse
Der Wiener Börse Preis wird gemeinsam von Aktienforum, CIRA, OeKB, OeNB, ÖVFA/CFA, VÖIG, VÖNIX, Wiener Börse, WKO und Zertifikate Forum Austria veranstaltet und in den Kategorien ATX, Mid Cap und Corporate Bond, Medienarbeit und Nachhaltigkeit verliehen. Die Nachhaltigkeits-Preise sind nach dem heimischen Nachhaltigkeitsbenchmark VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex – kurz VÖNIX – benannt und werden jährlich in den Sektoren „Financials“, „Consumer“ und „Industrials“ vergeben.