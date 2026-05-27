OMV Hauptversammlung: Aktivisten fliegen nach Protesten aus dem Saal

Die diesjährige Hauptversammlung des teilstaatlichen Energiekonzerns OMV in Wien wurde von Protesten überschattet. Das wird von mehreren Medien berichtet. Klimaaktivisten demonstrierten gegen die Ausrichtung des Konzerns. Die Aktivisten störten den Ablauf der Versammlung mehrfach koordiniert durch Gesänge und gezielte Protestaktionen direkt im Saal. Aufsichtsratsvorsitzender Lutz Feldmann griff daraufhin durch: Er unterbrach die Sitzung mehrere Male und ließ die protestierenden Aktivisten schließlich aus dem Saal entfernen.

Stern kritisiert Staat und warnt vor Iran-Krieg

Abseits der Tumulte stand OMV-CEO Alfred Stern im Mittelpunkt, für den es die letzte Hauptversammlung vor seinem bevorstehenden Wechsel zu Emma Delaney war. Stern nutzte seine Rede für deutliche Worte und übte Kritik an staatlichen Eingriffen wie Preisdeckeln oder Sondersteuern. Zudem blickte er mit großer Sorge auf die geopolitische Lage und warnt vor potenziellen Gas- und Rohstoffengpässen infolge des Iran-Kriegs. Stern betonte jedoch, dass die OMV ihre Lieferungen diversifiziert habe und nicht mehr von einem einzelnen Zulieferer abhängig sei.