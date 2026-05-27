Google feiert Rapid Wien als Meister – haben wir etwas verpasst?

Große Verwirrung im Netz: Während sich der LASK den echten Meistertitel sicherte, feiert der Google-Algorithmus fälschlicherweise den SK Rapid Wien als Bundesliga-Sieger.

Im Netz gibt es aktuell Grund zum Staunen – zumindest, wenn man den Suchverlauf der Suchmaschine Google heranzieht. Wer derzeit den Begriff „Rapid Wien“ bei Google eingibt, wird von einem digitalen Feuerwerk überrascht und mitten drinnen erscheint die feierliche Nachricht: „Rapid Wien gewinnt die Österreichische Fußball-Bundesliga“. Ein Traum für jeden grün-weißen Anhänger, der allerdings einen Haken hat: In der Realität sieht es anders aus.

©Google Der Rapid hat gewonnen?

Der echte Meister kommt aus Linz

Der amtierende österreichische Fußball-Meister der Saison 2025/26 ist nämlich der LASK. Die Linzer krönten sich nach dem Finale am 17. Mai 2026 zum Champion und holten den Meistertitel zum ersten Mal seit dem Jahr 1965 wieder in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Doch diese Sensation soll wohl bei Google vorbeigegangen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.05.2026 um 18:30 Uhr aktualisiert