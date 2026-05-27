Sonne am Donnerstag: Bis zu 26 Grad in Wien

Die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren für Donnerstag, den 28. Mai 2026, einen durchwegs freundlichen und beständigen Sommertag in Wien. Nach den aktuellen Informationen scheint bereits von den Morgenstunden an den ganzen Tag über die Sonne. Der Himmel präsentiert sich dabei über weite Strecken nahezu wolkenlos. Nach milden Frühtemperaturen, die sich zwischen 14 und 17 Grad bewegen, klettert das Thermometer im Tagesverlauf deutlich nach oben. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen um die 25 oder 26 Grad.