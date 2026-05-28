Wien baut Radnetz weiter aus: Arbeiten in Brünner Straße gestartet

In Floridsdorf startet ein weiteres großes Radwegprojekt: Entlang der Brünner Straße entsteht ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg, der bestehende Verbindungen miteinander verknüpfen soll.

In Floridsdorf wird die Radwegeoffensive weiter ausgebaut: In der Brünner Straße startet nun ein weiterer wichtiger Lückenschluss im Wiener Hauptradverkehrsnetz. Neben einer neuen Radverbindung sind auch zusätzliche Grünflächen und neue Bäume geplant.

Neuer Zwei-Richtungs-Radweg

Zwischen Am Spitz und der Karl-Schäfer-Straße entsteht ein rund ein Kilometer langer Zwei-Richtungs-Radweg. Dieser verbindet bestehende Radwege miteinander und schafft künftig eine durchgehende Verbindung von der Floridsdorfer Brücke bis zur Shuttleworthstraße. Die Fertigstellung ist bis Mai 2027 vorgesehen.

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

Mit dem Ausbau sollen nicht nur Radfahrer profitieren. Geplant sind auch breitere und sicherere Querungen, neue Radüberfahrten sowie Gehsteigvorziehungen und Fahrbahnanhebungen in Kreuzungsbereichen. Dadurch soll die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden.

Begrünung entlang der Strecke

Im Zuge der Umgestaltung werden außerdem 23 neue Bäume gepflanzt und rund 275 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen geschaffen. Die neuen Bäume erhalten automatische Bewässerungssysteme und sollen in den Sommermonaten für mehr Schatten und Abkühlung sorgen.

Teil der Wiener Radwegeoffensive

Das Projekt ist Teil der laufenden Wiener Radwegeoffensive. In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche neue Radwege in Floridsdorf umgesetzt oder erweitert. Auch 2026 setzt die Stadt den Ausbau des Radverkehrsnetzes mit weiteren Projekten fort.