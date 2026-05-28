Anschlagspläne auf Taylor Swift-Konzert: Prozess geht ins Finale

Im Prozess rund um die Anschlagspläne auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien steht nun die Entscheidung der Geschworenen bevor. Nach mehreren Verhandlungstagen sollen am Donnerstag die Urteile gegen die Angeklagten fallen.

Im Prozess rund um die verhinderten Anschläge auf ein Konzert von Taylor Swift im August 2024 in Wien wird am Donnerstag mit einem Urteil gerechnet.

Im Prozess rund um die verhinderten Anschläge auf ein Konzert von Taylor Swift im August 2024 in Wien wird am Donnerstag mit einem Urteil gerechnet.

Im Prozess rund um die verhinderten Anschlagspläne auf ein Konzert von Taylor Swift im August 2024 in Wien wird am Donnerstag mit einem Urteil gerechnet. Nach mehreren Verhandlungstagen entscheiden nun die Geschworenen über Schuld oder Unschuld der Angeklagten.

Anschlagpläne auf Swift-Konzert

Der Hauptangeklagte hatte zu Beginn des Prozesses eingeräumt, einen Anschlag geplant zu haben. Laut seinen Aussagen wollte er sich zunächst als Security-Mitarbeiter Zugang verschaffen und einen Sprengsatz einsetzen. Später habe er einen Messerangriff in Betracht gezogen. Ziel sei gewesen, Aufmerksamkeit zu erlangen und innerhalb der Terrormiliz IS Anerkennung zu bekommen.

Urteil wird erwartet: Langjährige Haftstrafen drohen

Ermittlungen zufolge soll sich der junge Mann bereits längere Zeit zuvor radikalisiert haben. Zeugen berichteten im Prozess von deutlichen Veränderungen seines Verhaltens und Auftretens. Auch Kontakte zu weiteren Angeklagten und mutmaßliche gemeinsame Anschlagspläne im Ausland waren Thema vor Gericht. Die Verteidigung bestritt teilweise die Vorwürfe und verwies auf die führende Rolle eines weiteren Verdächtigen. Den Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung langjährige Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 08:49 Uhr aktualisiert