Abschied aus der ORF-Spitze: Thurnher tritt nicht mehr an

Jetzt steht fest: ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zieht sich aus dem Rennen um eine weitere Amtszeit ab 2027 zurück und verlässt das Unternehmen mit Jahresende.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher wird keine weitere Amtszeit anstreben und den öffentlich-rechtlichen Sender mit Jahresende verlassen, wie mehrere Medien am Donnerstag berichtet. Damit verzichtet sie auf eine Kandidatur für die Führung des ORF in den Jahren 2027 bis 2031.

Keine leichte Entscheidung: Thurnher kandidiert nicht für weitere Amtszeit

In einer internen Nachricht an die Belegschaft betont Thurnher, die Entscheidung sei nach zahlreichen Ermutigungen zwar schwer gefallen, verschaffe ihr nun aber die Möglichkeit, unabhängig an einem geordneten Übergang mitzuwirken. Gleichzeitig erneuert sie ihre Kritik an politischen Einflussnahmen im laufenden Bestellverfahren und unterstreicht, dass der ORF in erster Linie dem Publikum verpflichtet sei. Besonders in der Verantwortung sieht Thurnher den Stiftungsrat, der über die künftige Leitung des Senders entscheiden muss. Sie gehe davon aus, dass diese Entscheidung rechtlich sauber und im Sinne eines starken ORF getroffen werde. Bis zu ihrem Ausscheiden kündigt Thurnher an, laufende Reform- und Aufarbeitungsprozesse weiter voranzutreiben. Dazu zählen auch Maßnahmen für mehr Transparenz sowie die Umsetzung von Empfehlungen eines eingesetzten Transparenzbeirats. Zudem wolle sie den Übergang zur neuen Führung aktiv begleiten und gemeinsam an künftigen Spar- und Strukturplänen arbeiten.