Rupert Sausgruber wird erneut als Rektor der WU in Wien bestimmt

Univ.-Prof. Dr. Rupert Sausgruber bleibt der Rektor der WU Wirtschaftsuniversität Wien. Rupert Sausgruber ist seit Oktober 2023 Rektor der WU. Er wird am 1. Oktober 2027 seine zweite Amtszeit antreten. Dr. Cattina Leitner, Vorsitzende des Universitätsrats der WU, zur Entscheidung: „Die Wiederbestellung des Rektors ist ein starkes Zeichen der Stabilität sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung der Spitzenuniversität WU, sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.“

Weitermachen wie bisher

In der kommenden Amtsperiode möchte der Rektor so fortfahren wie bisher: „Die WU hat ihre starke Entwicklung in den letzten Jahren fortgesetzt. Wir behaupten uns in internationalen Rankings, unsere Studienprogramme zählen zu den nachgefragtesten in Österreich sowie auch in Europa, und die Expertise unserer Forscher*innen hat einen starken Impact auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Angesichts der drohenden Budgetsituation bedarf es sicherlich eines immensen Kraftakts, um diese Leistungen und Erfolge zu halten. Ich nehme diese Herausforderung gerne an und bin überzeugt, dass die WU auch diese Phase mit Zusammenhalt, Engagement und ihrem klaren Fokus auf Qualität erfolgreich bewältigen wird.“

Mehr über den Rektor der WU

Rupert Sausgruber habilitierte sich 2005 an der Universität Innsbruck und war anschließend dort außerordentlicher Professor am Institut für Finanzwissenschaft. Nach zahlreichen internationalen Forschungsaufenthalten, unter anderem an der Universität Kopenhagen, dem Max-Planck-Institut in Jena, dem Economic Science Laboratory an der University of Arizona und dem Office of Tax Policy Research an der University of Michigan, wurde er im Jahr 2013 als Professor für Public Economics an die Wirtschaftsuniversität Wien berufen. Von 2018 bis 2023 war er Vorstand des Departments für Volkswirtschaft. Seine Forschungsschwerpunkte lagen dort insbesondere auf neuen Entwicklungen in der Verhaltensökonomik. Er führt den Vorsitz im Stiftungsvorstand der WU-Stiftung und ist in zahlreichen internationalen Universitätsnetzwerken und Beiräten aktiv.