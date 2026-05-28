Raub in Wiener U-Bahnstation: Wenn du diesen Mann siehst, ruf die Polizei

In der U-Bahnstation Großfeldsiedlung ist ein 46-jähriger Mann von vier Unbekannten attackiert und ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nun nach ihnen und ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung.

Suche nach Tatverdächtigen: Die Wiener Polizei ersuchte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes.

Suche nach Tatverdächtigen: Die Wiener Polizei ersuchte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes.

Vier bislang unbekannte Männer sollen in der Nacht auf den 19. April 2026 einen 46-Jährigen am Bahnsteig der U-Bahnstation Großfeldsiedlung in Wien zu Boden gestoßen haben. In weiterer Folge forderten die Tatverdächtigen die Herausgabe der Umhängetasche des Opfers.

Unbekannte attackierten Mann

Als der 46-Jährige die Übergabe verweigerte, sollen die Männer mehrmals gegen dessen Kopf und Oberkörper getreten und ihm schließlich die Tasche entrissen haben. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der 46-Jährige erlitt bei dem Vorfall einen Nasenbeinbruch sowie eine Rissquetschwunde im Bereich des Auges.

Polizei fahndet nach Tätern

Die Wiener Polizei ersuchte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

Personenbeschreibung eines Tatverdächtigen laut Polizei: Personsbeschreibung: männlich

ca. 17-20 Jahre alt

deutsche Sprache