Streit eskaliert: 22-Jähriger bei Messer-Angriff schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in Wien ist ein 22-Jähriger durch einen Messerangriff schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist in Wien ein 22-Jähriger am Mittwoch, 27. Mai, schwer verletzt worden. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit kam es zu einem Angriff mit einem Messer. Die Polizei konnte kurz darauf einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Streit zwischen Bekannten eskalierte

Der Vorfall ereignete sich, als ein 21-Jähriger gemeinsam mit drei Freunden auf einen 22-jährigen Bekannten traf. Zwischen den Beteiligten entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 22-Jährige einen Freund der Gruppe geschlagen haben.

Messerattacke und Flucht

Daraufhin soll der 21-Jährige ein Messer gezogen und auf den 22-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen im Bauchbereich. Nach der Tat flüchtete die Gruppe vom Ort des Geschehens, der Verletzte verständigte selbst die Polizei.

Festnahme im Zuge einer Fahndung

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den 21-Jährigen im Bereich des Friedrich-Engels-Platzes aufspüren. Der Mann hatte sich zwischen zwei Fahrzeugen versteckt. Er zeigte sich bei der Befragung geständig und wurde vorläufig festgenommen.

Opfer im Krankenhaus

Der 22-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Im Nahbereich wurde zudem ein Schlagring gefunden und sichergestellt. Laut Zeugenaussagen soll dieser zuvor vom Opfer weggeworfen worden sein. Gegen beide Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.