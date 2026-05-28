Polizei attackiert: Eskalation am Mexikoplatz endet mit Festnahme

Am Mexikoplatz in Wien hat die Polizei am 27. Mai 2026 einen 21-Jährigen nach einem aggressiven Vorfall und Widerstand gegen Beamte festgenommen. Zuvor soll der Mann in einem Geschäft randaliert haben.

Am 27. Mai 2026 ist es am Mexikoplatz in Wien zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 21-jähriger Mann wurde nach aggressivem Verhalten und Widerstand gegen Beamte festgenommen.

Mann randalierte vor Geschäft, Kontrolle eskaliert

Laut Polizei soll sich der Mann in einem Geschäft für Getränkeautomaten mehrfach auffällig verhalten haben. Er habe laut geschrien und wiederholt gegen die Eingangstür getreten. Als die alarmierten Beamten den 21-Jährigen kontrollieren wollten, soll dieser die Ausweisleistung verweigert und die Polizisten mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert haben.

Festnahme mit Pfefferspray

Da sich der Mann massiv gegen die Amtshandlung gewehrt haben soll, musste die Festnahme unter Einsatz von Pfefferspray sowie körperlicher Gewalt durchgeführt werden. Der 21-Jährige wurde anschließend sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich angezeigt.