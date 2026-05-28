Drogenrazzia in Wien: Polizei nimmt acht Verdächtige fest

In Wien-Ottakring hat die Polizei im Zuge eines Einsatzes gegen Suchtmittelhandel mehrere Personen festgenommen und umfangreiche Drogen, Bargeld sowie Waffen sichergestellt.

Insgesamt wurden acht Personen im Alter zwischen 21 und 53 Jahren ausgeforscht. Ein Teil der Verdächtigen wurde festgenommen, andere angezeigt.

Insgesamt wurden acht Personen im Alter zwischen 21 und 53 Jahren ausgeforscht. Ein Teil der Verdächtigen wurde festgenommen, andere angezeigt.

Bei einem Polizeieinsatz in der Nauseagasse in Wien-Ottakring hat die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) mehrere Personen im Zusammenhang mit mutmaßlichem Drogenhandel festgenommen und umfangreiche Sicherstellungen gemacht.

Beobachtung und erste Festnahmen

Am 27. Mai 2026 beobachteten Beamtinnen und Beamte drei Personen beim mutmaßlichen Suchtgifthandel. Die Polizei stoppte daraufhin einen 53-jährigen serbischen Staatsangehörigen, eine 32-jährige deutsche Staatsangehörige sowie eine 21-jährige österreichische Staatsangehörige und führte Kontrollen durch. Bei den Personen wurden Bargeld und Drogen gefunden. Beim 53-Jährigen stellten die Einsatzkräfte rund 2.400 Euro sicher, bei der 21-Jährigen mehrere Gramm Heroin und Crystal Meth sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Bei der 32-Jährigen wurden rund 540 Euro Bargeld sichergestellt.

Heroin, Kokain, Marihuana und Crystal Meth sichergestellt

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten zusätzliche Verdächtige und Abnehmer ausgeforscht werden. Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten größere Mengen Suchtmittel sicher, darunter Heroin, Kokain, Marihuana, Opiumpaste und Crystal Meth sowie mehrere Kilogramm Streckmittel. Auch Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie mehrere Waffen – darunter Gasdruckpistolen, ein Gasdruckrevolver und ein Butterflymesser – wurden beschlagnahmt.

Acht Personen betroffen

Insgesamt wurden acht Personen im Alter zwischen 21 und 53 Jahren ausgeforscht. Ein Teil der Verdächtigen wurde festgenommen, andere angezeigt. Die Ermittlungen dauern weiter an.