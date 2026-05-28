Auto gestohlen? Fahrer erzählt bei Polizeikontrolle kuriose Geschichte

Bei einer Verkehrskontrolle in Wien hat die Polizei ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug sichergestellt. Die Hintergründe rund um die Besitzverhältnisse werden derzeit noch weiter ermittelt.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl das Auto als auch die Kennzeichen als gestohlen registriert waren.

Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl das Auto als auch die Kennzeichen als gestohlen registriert waren.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Wiener Bezirk Landstraße hat die Polizei ein Fahrzeug sichergestellt, das zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Auch die am Wagen angebrachten Kennzeichentafeln waren zur Fahndung ausgeschrieben.

Kontrolle im Franzosengraben

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien stoppten das Fahrzeug am 25. Mai 2026 im Bereich Franzosengraben. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl das Auto als auch die Kennzeichen als gestohlen registriert waren. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug inklusive Schlüssel, Zulassungsschein und Kennzeichentafeln zuvor bei einer Polizeiinspektion im Innviertel als gestohlen angezeigt worden war.

Fahrer schildert ungewöhnliche Vorgeschichte

Der 53-jährige Lenker erklärte gegenüber der Polizei, sein eigenes Fahrzeug wegen einer größeren Reparatur nach Linz gebracht zu haben. Dort habe er von einer Autobelehnungsfirma den nun sichergestellten Wagen als Ersatzfahrzeug erhalten. Nachforschungen bei dem Unternehmen ergaben laut Polizei, dass das Fahrzeug aufgrund offener Zahlungen vom ursprünglichen Besitzer übernommen worden sein soll.

Weitere Ermittlungen laufen

Der Wagen sollte laut Angaben des Lenkers nach Wien gebracht werden, wo ein Verkauf geplant gewesen sei. Nach Vorlage der entsprechenden Unterlagen kann das Fahrzeug an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Die Ermittlungen zum früheren Fahrzeughalter dauern weiterhin an.