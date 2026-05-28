Jugendliche im künstlichen Tiefschlaf: 20-Jähriger geständig

Nach dem Suizidversuch einer Jugendlichen in Wien sind neue Details zu den Ermittlungen bekannt geworden. In der Vernehmung zeigte sich der 20-Jährige geständig, das Seil für den Suizidversuch besorgt zu haben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wird der 20-Jährige wegen des Verdachts der Mitwirkung an der versuchten Selbsttötung in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wird der 20-Jährige wegen des Verdachts der Mitwirkung an der versuchten Selbsttötung in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an.

Wie bereits berichtet, wurde vorgestern ein 20-Jähriger Schwede in Wien vorläufig festgenommen, da er im Verdacht steht an der versuchten Selbsttötung einer Jugendlichen mitgewirkt zu haben: Selbstmordversuch: 20-Jähriger hat offenbar mitgeholfen. Einsatzkräfte der Polizei und Berufsrettung Wien konnten die Jugendliche reanimieren. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und liegt im künstlichen Tiefschlaf.

20-Jähriger besorgte Seil

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. „In der Vernehmung zeigte sich der 20-Jährige geständig, das Seil für den Suizidversuch besorgt zu haben, nachdem ein vorhergehender Suizidversuch der Jugendlichen gescheitert sein soll“, informiert die Polizei. Die Jugendliche habe dann aber selbstständig den Suizidversuch durchgeführt.

Weitere Ermittlungen werden geführt

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wird der 20-Jährige wegen des Verdachts der Mitwirkung an der versuchten Selbsttötung in eine Justizanstalt gebracht. Weitere Ermittlungen dauern an. „Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person und ihrer Angehörigen sowie aufgrund der sensiblen Sachlage werden seitens der Polizei keine weiteren Auskünfte öffentlich erteilt“, heißt es abschließend.

Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizid – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 17:31 Uhr aktualisiert