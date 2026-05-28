Schutz gegen Hitze: Wien baut 34 „Coole Zonen“

Wien schafft einen vorläufigen Ausbau-Höchststand und ein flächendeckendes Angebot in allen Bezirken mit mehr geplanten Coolen Zonen. Heiße Sommer können belastend für die Gesundheit sein. Wien arbeitet daher schon seit vielen Jahren an unterschiedlichen Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum, besonders auch für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Ab 1. Juni sollen die Coolen Zonen dann ihre Türen öffnen.

Für bessere Lebensqualität

„Hitze kann zu einem echten Gesundheitsproblem werden, wenn wir nicht geschützt sind. Mit der Wiener Hitzeschutzformel – Trinkwasser, Schatten durch Grünraum und kühle Räume – garantieren wir, dass es genügend Möglichkeiten zur Abkühlung gibt. Schutz vor Hitze darf keine Frage der Leistbarkeit sein, deshalb sind die mehr als 1.000 Parks und Grünräume, 1.600 öffentlichen Trinkbrunnen und die mittlerweile 34 Coolen Zonen für jede Wienerin und jeden Wiener frei zugänglich“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). „Die Folgen steigender Temperaturen sind kein isoliertes Thema – ihre Auswirkungen sind vielfältig. Hitzewellen können die Gesundheit belasten und die Lebensqualität vieler Menschen deutlich einschränken. Gerade vulnerable Gruppen unserer Gesellschaft sind extremer Hitze oft stärker ausgesetzt. Coole Zonen entfalten hier als niederschwellige Maßnahme eine große Wirkung: Sie bieten an heißen Tagen einen frei zugänglichen Ort zur Abkühlung und Erholung. Es freut mich, dass wir damit für viele Wiener*innen eine unmittelbar spürbare Entlastung schaffen können“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Coole Zonen näher betrachtet

Im Jahr 2023 hat Wien mit zwei Pilot-Standorten begonnen, seither ist mit Hochdruck am Ausbau der Standorte gearbeitet worden, sodass heuer bereits 34 Standorte in 20 Bezirken ihre Türen öffnen. Coole Zonen sind frei zugängliche und betreute Räume mit angenehmen Temperaturen und je nach Möglichkeit einem Programm sowie Ansprechpartner für Besucherinnen und Besucher. Die Coolen Zonen leben von der Umsetzung mit lokalen Partnerorganisationen im Grätzl. An der Initiative der Coolen Zonen nehmen verschiedene Einrichtungen teil: Der Fonds Kuratorium Wiener Pensionist*innen-Wohnhäuser – Häuser zum Leben, die städtischen Büchereien, die Amtshäuser in Währing und Brigittenau, das Wiener Hilfswerk, der Arbeiter-Samariter-Bund und der Wiener Familienbund. „Die Büchereien in Wien waren schon immer cool und angesagt. Im Sommer trifft das noch viel mehr zu. Denn sechs unserer Standorte sind heuer auch offiziell Coole Zonen – Räume mit angenehmen Temperaturen, einem offenen Programm und Zugang für alle. Büchereien sind Orte, an denen Menschen lesen, lernen und zur Ruhe kommen und sich im Sommer jetzt auch abkühlen können“, sagt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS).

Abwechslungsreiches Programm inkludiert

Das Programm in den Coolen Zonen ist abhängig vom Standort und richtet sich nach den Angeboten der Partnerorganisationen. Entsprechend legen die Büchereien den Fokus auf Ruhebereiche zum Lernen, Lesen etc., während die KWP-Standorte auf Austausch und Miteinander setzen. Dort reicht das Angebot etwa von Bewegungsangeboten (z.B. Linedance, Yoga) über Spiele (z.B. Gesellschaftsspiele oder Schach) bis hin zu Vorträgen. Die Partnerorganisationen laden zum Eröffnungsfest am 9. Juni ein. Informationen diesbezüglich, sowie sämtliche Infos zu den Standorten und Programmen findest du hier.