Wien: Immer mehr Menschen mit Geschlechtskrankheiten

Das Bewusstsein für Geschlechtskrankheiten scheint nachzulassen, vor allem bei jungen Menschen. Die Zahl der Menschen mit Geschlechtskrankheiten ist 2025 deutlich gestiegen. Zudem gibt es einen Rückgang bei der Kondom-Nutzung.

Laut Fachleuten würden vor allem junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren vermehrt mit Geschlechtskrankheiten in die Ambulanz im AKH kommen.

Laut Fachleuten würden vor allem junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren vermehrt mit Geschlechtskrankheiten in die Ambulanz im AKH kommen.

In ganz Europa nimmt die Zahl der Menschen mit Geschlechtskrankheiten aktuell zu, auch in Wien. Das zeigen die Zahlen des Gesundheitsamtes (MA 15). Bei Gonorrhoe, besser bekannt als Tripper, wurden 2025 in Wien knapp 2.000 Fälle gemeldet. Das sind um 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Einen noch größeren Anstieg gab es bei Syphilis. Hier waren es mit 600 gemeldeten Fällen sogar um 24 Prozent mehr als im Vorjahr.

Aids-Haus am Mariahilfer Gürtel eröffnet nächste Woche

Unterstützung bei Geschlechtskrankheiten bekommt man im AKH (Allgemeines Krankenhaus Wien) oder demnächst auch im neuen Zentrum für sexuelle Gesundheit, das am Montag im Aids Hilfe Haus eröffnet wird. Gleichzeitig zeige sich in Beratungsgesprächen auch ein zunehmender Trend zu risikoreichem Sexualverhalten in der Bevölkerung, heißt es in einer Stellungnahme des Wiener Gesundheitsamtes gegenüber ORF Wien. „Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, ist mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen.“

Klarer Rückgang bei Nutzung von Kondomen

Wie der ORF berichtet sei der Hauptgrund für diese Entwicklung laut der Leiterin des neuen Zentrums für sexuelle Gesundheit Mirijam Hall eindeutig: „Prinzipiell merken wir auch in Studiendaten, dass es einen klaren Rückgang bei der Kondomnutzung gibt.“ Die gefährliche Geschlechtskrankheit Aids etwa habe den Schrecken verloren, weil er nicht mehr in aller Munde sei. Dementsprechend gebe es wieder mehr ungeschützten Geschlechtsverkehr. Laut Fachleuten sind vor allem junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren betroffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.05.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert