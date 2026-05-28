In Wien Meidling soll bald erstes „Low Traffic“-Grätzl kommen

Sogenannte „Low Traffic Neighbourhoods“ haben sich in London schon bewährt. Nun soll auch in Wien Meidling ein "Low-Traffic"-Grätzl kommen. Das Hauptziel ist die Verkehrsberuhigung.

Autos sollen aus den Wohngebieten auf die Hauptstraßen umgeleitet werden.

Autos sollen aus den Wohngebieten auf die Hauptstraßen umgeleitet werden.

Wiens erstes sogenanntes „Low Traffic Grätzl“ soll es bald in Meidling geben. Das heißt, dass dieses Grätzl besonders verkehrsberuhigt sein soll. Herzstück wird eine geplante Fußgängerzone in der Wolfganggasse sein.

Nach dem Vorbild der „Low Traffic Neighbourhoods“ in London

Inspiriert ist das Projekt von sogenannten „Low Traffic Neighbourhoods“ in London. Diese haben sich in der englischen Hauptstadt schon bewährt. Nun sollen diese verkehrsberuhigten Zonen auch nach Wien überschwappen. Weitere Bezirke stehen bereits in den Startlöchern, hieß es am Donnerstag.

„Wir kombinieren Verkehrsberuhigung mit der Schaffung neuer Aufenthaltsbereiche im öffentlichen Raum“ Ulli Sima, Verkehrsstadträtin (SPÖ)

Weniger Autos im Wohngebiet

Hauptziel ist die Verkehrsberuhigung. Dazu werden Einbahnen umgedreht oder sogenannte Diagonalfilter errichtet. Autos sollen so aus aus dem Wohngebiet auf Hauptstraßen umgeleitet werden, der Durchzugsverkehr werde dadurch unterbunden. Meidling fungiert als Pilotprojekt, andere Bezirke sollen nachziehen. In Mariahilf, Rudolfsheim-Fünfhaus und Alsergrund wird bereits an möglichen Konzepten gearbeitet, hieß es bei der Projektpräsentation.

FPÖ kritisiert neue Grätzl-Pläne in Meidling

Bei der FPÖ stößt dieses Umdenken auf Unmut. „Die Einführung sogenannter ‚Low Traffic Grätzl‘ in Wien ist der nächste ideologisch motivierte Angriff auf die individuelle Mobilität und die Lebensrealität der Menschen in dieser Stadt“, heißt es von FPÖ-Verkehrssprecher Toni Mahdalik. Höchst zweifelhaft sei zudem, dass noch bevor erste Erfahrungen in Meidling vorliegen, bereits die Ausweitung auf andere Bezirke vorbereitet wird.