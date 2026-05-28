/ ©Jan van der Wolf/Pexels
Am Freitag von früh bis spät Sonnenschein in Wien
15 Stunden Sonnenschein und schwacher bis mäßiger Wind. Der Freitag präsentiert sich in Wien von seiner besten Seite.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Nach einer sternenklaren Nacht scheint am Freitag von der Früh weg den ganzen Tag die Sonne. Der Himmel ist weitgehend wolkenlos. Der Wind weht überwiegend schwach, tagsüber mitunter auch mäßig aus West bis Nordwest.
Sommerlich warm, aber nicht mehr so heiß wie zuletzt
Es gehen sich bis zu 15 Stunden durchgehender Sonnenschein aus und das mit Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad. Dünne Schleierwolken machen sich nur selten bemerkbar.
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