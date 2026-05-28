Am Freitag von früh bis spät Sonnenschein in Wien

15 Stunden Sonnenschein und schwacher bis mäßiger Wind. Der Freitag präsentiert sich in Wien von seiner besten Seite.

Nach einer sternenklaren Nacht scheint am Freitag von der Früh weg den ganzen Tag die Sonne. Der Himmel ist weitgehend wolkenlos. Der Wind weht überwiegend schwach, tagsüber mitunter auch mäßig aus West bis Nordwest.

Sommerlich warm, aber nicht mehr so heiß wie zuletzt

Es gehen sich bis zu 15 Stunden durchgehender Sonnenschein aus und das mit Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad. Dünne Schleierwolken machen sich nur selten bemerkbar.