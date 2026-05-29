Große Suche nach 6-Jähriger in Wien-Liesing mit Happy End

Nach einem sechsjährigen Mädchen wurde Donnerstagnachmittag, am 28. Mai 2026, in Wien-Liesing gesucht. Sie wurde nach mehreren Stunden schließlich von Passanten gefunden und war wohlauf.

„Über Wien-Liesing kreist ein Polizeihubschrauber ziemlich niedrig“, hat ein Wiener Donnerstagnachmittag, am 28. Mai 2026, auf Reddit geschrieben. Nun ist klar: Es wurde nach einem sechsjährigen, autistischen Kind gesucht. Das Mädchen ist in einem unbeobachteten Moment davongelaufen, so die Eltern gegenüber der Polizei am Notruf. Umgehend wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet, an der Kräfte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Liesing, der Polizei-Diensthundeeinheit sowie der Bereitschaftseinheit beteiligt waren. Darüber hinaus kam eine Drohne und eben auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Mädchen wurde im Bezirk gesucht

Zunächst wurden die angrenzenden Straßenzüge sowie die Wohnhaus- und Parkanlagen in der Umgebung der Bickgasse und der Breitenfurter Straße abgesucht. Das Mädchen konnte aber nicht gefunden werden, weshalb man die Suche ausweitete. Ein Polizeihund nahm die Fährte des Kindes auf und führte die Beamten entlang der Liesing in Richtung Bahnhof, wo sich die Spur allerdings verlor.

Passanten fanden 6-Jährige

Nach rund zweieinhalb Stunden dann die gute Nachricht: Das Mädchen wurde in der Anton-Baumgartner-Straße wohlbehalten aufgefunden. Passanten waren auf das Kind aufmerksam geworden und riefen die Polizei. Sie wurde schließlich wieder ihren Eltern übergeben.