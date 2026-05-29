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/ ©Pexels/Kindel Media
Das Bild auf 5min.at zeigt Hände in Handschellen.
Der 50-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.
Wien / 11. Bezirk
29/05/2026
Drohungen

50-Jähriger hat Hausverbot in Wiener Tankstelle – kommt trotzdem vorbei

In Wien-Simmering soll Donnerstagabend, am 28. Mai 2026 gegen 21 Uhr, ein 50-jähriger Mann die 25-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle mit dem Umbringen bedroht haben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Der 50-Jährige hatte nämlich wegen ungebührlichen Verhaltens eigentlich Hausverbot in der Tankstelle, worauf ihn die Mitarbeiterin hingewiesen hatte. Daraufhin dürfte die Situation eskaliert sein und Drohungen wurden ausgesprochen, so die Polizei. Beamte nahmen ihn schließlich im Zuge einer Sofortfahndung unweit der Tankstelle fest, in der Vernehmung bestritt der 50-Jährige die Drohung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er jedenfalls auf freiem Fuß angezeigt.

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