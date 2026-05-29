50-Jähriger hat Hausverbot in Wiener Tankstelle – kommt trotzdem vorbei

In Wien-Simmering soll Donnerstagabend, am 28. Mai 2026 gegen 21 Uhr, ein 50-jähriger Mann die 25-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle mit dem Umbringen bedroht haben.

Der 50-Jährige hatte nämlich wegen ungebührlichen Verhaltens eigentlich Hausverbot in der Tankstelle, worauf ihn die Mitarbeiterin hingewiesen hatte. Daraufhin dürfte die Situation eskaliert sein und Drohungen wurden ausgesprochen, so die Polizei. Beamte nahmen ihn schließlich im Zuge einer Sofortfahndung unweit der Tankstelle fest, in der Vernehmung bestritt der 50-Jährige die Drohung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er jedenfalls auf freiem Fuß angezeigt.