Voller Einkaufswagen: 47-Jähriger geht mitten in der Nacht „einkaufen“

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat mitbekommen, dass in einen Supermarkt in Wien-Leopoldstadt in der Nacht auf Freitag, 29. Mai 2026 gegen 4 Uhr, eingebrochen wurde. Daraufhin kam die Polizei.

Schon von außen konnten die Beamten durch die verglaste Geschäftsfront einen Mann im Inneren des Geschäftes wahrnehmen. Um reinzukommen, hatte er die Schiebetür aus ihrer Verankerung gerissen. Die Polizisten betraten daraufhin das Geschäft und nahmen den mutmaßlichen Einbrecher fest. Bei ihm handelt es sich um einen 47-jährigen Slowenen. Als er auf die Tat angesprochen wurde, verwies er lediglich auf seinen „Einkauf“ und deutete auf den voll beladenen Einkaufswagen. Der 47-Jährige ist derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.