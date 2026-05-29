„Gewitter nicht ganz ausgeschlossen“: So wird der Samstag in Wien

In Wien wird am Samstag, 30. Mai 2026, zeitweise die Sonne scheinen, immer wieder ziehen aus Norden aber auch dichtere Wolken durch. „Dabei bleibt es am Vormittag noch trocken, am Nachmittag sind Regenschauer zu erwarten“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Und: „Gewitter sind auch nicht ganz ausgeschlossen.“ Bei Temperaturen von in der Früh um die 15, im Tagesverlauf dann bis zu 28 Grad weht ein mäßig bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest.