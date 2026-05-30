17-Jähriger in Wien ausgeraubt: Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Am Bahnhof Floridsdorf sollen bereits am 7. April 2026 zwei Jugendliche einen 17-Jährigen am Bahnhof Floridsdorf ausgeraubt haben. Im Zuge der Ermittlungen konnten nun zwei Verdächtige festgenommen werden.

Die Jugendlichen sollen den 17-Jährigen kurz vor Mitternacht erst in ein Gespräch verwickelt und ihn dann zu einem nahegelegenen Skaterpark gedrängt haben. Dort hätten sie Wertgegenstände gefordert und dem Opfer gedroht, es mit einer Machete abzustechen. Eine solche war dabei nicht sichtbar, berichtet die Polizei nun. Der 17-Jährige gab den beiden Bargeld im unteren bis mittleren, dreistelligen Bereich und seine Kopfhörer, weigerte sich aber, auch sein Handy herzugeben.

15- und 17-Jähriger festgenommen

Daraufhin schlugen ihm die Tatverdächtigen ins Gesicht und verletzten ihn. Das Landeskriminalamt hat im Zuge der Ermittlungen nun zwei Tatverdächtige festnehmen können. Bei ihnen handelt es sich um einen 15-jährigen Iraker und einen 17-jährigen Österreicher. Der 15-Jährige verweigerte die Aussage, der 17-Jährige zeigte sich nicht geständig. Beide wurden in eine Justizanstalt gebracht.