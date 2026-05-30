Pensionist will 15.000 Euro abheben – Bankangestellte reagiert sofort

Ein 90-jähriger Wiener wurde Freitagnachmittag, am 29. Mai 2026, beinahe Betrugsopfer von falschen Polizisten. Er war bereits in der Bank und wollte 15.000 Euro abheben, doch die Bankangestellte dort reagierte schnell und richtig.

Ein 90-jähriger Pensionist wurde Freitagnachmittag, am 29. Mai 2026, von einem unbekannten Täter angerufen, der sich als Polizist ausgab. Er gab an, die Hilfe des 90-Jährigen bei einer Festnahme zu benötigen und 15.000 Euro von seinem Konto abzuheben. Dabei sollte ihn ein „Kollege“ des vermeintlichen Polizisten begleiten.

Mutmaßlicher Täter konnte fliehen, Landeskriminalamt ermittelt

Und tatsächlich: Wenig später kam der vermeintliche Kollege, der eine Kopfbedeckung mit der Aufschrift „Polizei“ trug und einen falschen Polizeiausweis vorgezeigt hat. Gemeinsam begaben sie sich daraufhin in eine Bankfiliale in im dritten Wiener Bezirk. Dort wurde aber eine Bankangestellte misstrauisch und verständigte den Notruf, nachdem der Pensionist angab, das Geld für eine wartende Person abheben zu wollen. Damit verhinderte sie den Betrugsversuch, eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt ermittelt nun.