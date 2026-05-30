Ehemann schlägt schlafende Frau mit Taschenlampe blutig

Weil ein Mann seine Frau geschlagen haben soll, wurden Polizisten Freitagfrüh, am 29. Mai 2026 gegen 7.45 Uhr, zu einer Wohnadresse nach Wien-Meidling gerufen. Im Vorgarten des Einfamilienhauses fanden sie eine 68-jährige Frau.

Die Frau sei „sichtlich unter Schock“ gestanden und hätte eine blutende Kopfverletzung aufgewiesen, erinnern sich die Beamten. Ihr Ehemann, ein 68-jähriger Österreicher, konnte im Haus angetroffen werden. Er gab an, seine Frau mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben, als diese schlief. Das Motiv? Die Belastung durch einen bevorstehenden Umzug, so der Mann.

Mann wurde festgenommen

Die Frau wurde zwischenzeitlich von der Berufsrettung Wien erstversorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Den 68-Jährigen nahmen die Polizisten fest. Gegen ihn wurde außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Sowohl die Taschenlampe als auch ein Schreckschussrevolver wurden sichergestellt, so die Polizei abschließend.