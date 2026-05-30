26-Jähriger will mit Messer Streit „schlichten“ – wird verprügelt

Im Esterházypark in Wien-Mariahilf ist es Freitagabend, am 29. Mai 2026 gegen 21.15 Uhr, zu einem Streit gekommen sein. Einem 26-jährigen Mann wurde dabei eine Schnittverletzung zugefügt, berichtet die Polizei nun.

Der 26-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mit seinem Vater in den Park gegangen sei und dort einen verbalen Streit zwischen Jugendlichen mitbekommen haben soll. Er selbst hat daraufhin ein Stanleymesser aus der Arbeitshose gezogen, um die Jugendlichen einzuschüchtern. Doch einer der Jugendlichen hat dann ebenfalls ein Messer gezogen. Mehrere Personen aus der Gruppe sollen in weiterer Folge auf den 26-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben.

Fahndung nach mutmaßlichen Tätern ohne Erfolg

Als er flüchten konnte, bemerkte er die Schnittverletzung im Gesäßbereich. Der junge Mann wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Täter verlief ohne Erfolg. Diese sollen männlich, etwa zehn bis zwölf Jahre alt, dunkel gekleidet und südländischer Herkunft gewesen sein, so die Polizei nach Angaben des 26-Jährigen. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange.