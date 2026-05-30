Messerattacke am Viktor-Adler-Markt: Mann verletzt

Ein Streit am Wiener Viktor-Adler-Markt ist am Samstagnachmittag eskaliert und hat einen größeren Einsatz von Polizei und Rettung ausgelöst. Dabei wurde ein Mann durch einen Messerangriff schwer verletzt.

Am Samstagnachmittag kam es im Wiener Bezirk Favoriten zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Im Bereich des Viktor-Adler-Marktes wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt.

Streit eskalierte: Mann durch Messer schwer verletzt

Nach ersten Informationen soll dem Vorfall gegen 16 Uhr ein Streit vorausgegangen sein. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann eine schwere Stichverletzung, wie heute.at berichtet. Der Marktbereich wurde daraufhin von der Polizei abgesperrt.

Rettung und Polizei im Einsatz

Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung übernahmen die medizinische Erstversorgung des Verletzten direkt vor Ort. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen