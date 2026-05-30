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Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Gewitterwolken über Wien.
Am Sonntag sind in Wien Gewitter möglich.
Wien
30/05/2026
Bis zu 27 Grad

Wetterprognose: Gewitter in Wien am Sonntag

Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad erwartet die Wiener am Sonntag ein äußerst unbeständiger Tag. Dabei sind auch Gewitter möglich.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Am Sonntag, 31. Mai 2026, werden in Wien rasch immer mehr Quellwolken mit nachfolgenden Regenschauern und Gewittern entstehen. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus West bei Frühtemperaturen von um die 16 und Tageshöchstwerten von bis zu 27 Grad, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bereits am Samstag, 30. Mai 2026, ist es ja zu Gewittern gekommen. Mehr dazu unter anderem hier: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind.

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