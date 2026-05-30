Wetterprognose: Gewitter in Wien am Sonntag

Am Sonntag, 31. Mai 2026, werden in Wien rasch immer mehr Quellwolken mit nachfolgenden Regenschauern und Gewittern entstehen. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus West bei Frühtemperaturen von um die 16 und Tageshöchstwerten von bis zu 27 Grad, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Bereits am Samstag, 30. Mai 2026, ist es ja zu Gewittern gekommen. Mehr dazu unter anderem hier: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind.