Lavendeltage 2026: Duftendes Sommerfest in den Blumengärten

Ein Hauch von Provence mitten im 22. Bezirk: Von Samstag, 13. Juni bis Sonntag, 14. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr, finden in den Blumengärten Hirschstetten die diesjährigen Lavendeltage statt.

Ein Hauch von Provence mitten im 22. Bezirk: Von Samstag, 13. Juni bis Sonntag, 14. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr, finden in den Blumengärten Hirschstetten die diesjährigen Lavendeltage statt.

Ein Hauch von Provence mitten im 22. Bezirk: Von Samstag, 13. Juni bis Sonntag, 14. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr, finden in den Blumengärten Hirschstetten die diesjährigen Lavendeltage statt. Im Mittelpunkt steht dabei die duftende Lavendelblüte: Besucher können sich auf fachliche Beratung durch Experten der Wiener Stadtgärten, Mitmach-Aktionen für Kinder sowie auf eine vielfältige Auswahl an Lavendelprodukten freuen.

Gärtner-Station für Kinder, Lavendel-Tipps und vieles mehr

Kinder haben die Möglichkeit sich bei den Lavendeltagen als kleine Stadtgärtner*innen auszuprobieren und Lavendelstecklinge zu pflanzen. Zusätzlich wird ihnen die Gelegenheit geboten, beim Tontopf-Memory spielerisch ihr Gedächtnis zu testen oder an einer Rätselrallye mit kniffligen Fragen teilzunehmen. Als kleine Erinnerung an die Lavendeltage in den Blumengärten Hirschstetten können außerdem Lavendelsäckchen befüllt und mit nach Hause genommen werden. Für Erwachsene steht die fachkundige Pflanzenberatung der Wiener Stadtgärten mit Rat und Tat zur Seite. Sie bietet wertvolle Tipps zur Pflege, zur passenden Sortenauswahl, zur vielseitigen Verwendung von Lavendel sowie dazu, welche Arten sich besonders gut für den eigenen Garten oder Balkon eignen. Darüber hinaus werden auch kostenlose Führungen rund um das Thema “Lavendel” angeboten. Zahlreiche Aussteller ergänzen das Programm: Unter anderem erwarten die Besucher tägliche Workshops zur Herstellung von Naturkosmetik mit Lavendel ab 10 Uhr, Vorführungen zum Schaudestillieren von Lavendelöl – jeweils um 15 Uhr – und ein Lavendelblüten-Barfußweg. Am Sonntag, den 14. Juni lädt der Stand der Stadt Wien – Umweltschutz (MA 22) dazu ein, Spannendes über Schmetterlinge, Wildbienen und andere geschützte Tier- und Pflanzenarten in der Stadt zu erfahren. Kleine und große Naturfreund können hier zudem ihr Wissen über Wildbienen testen oder Blumenstecker basteln.

Lavendeltage in den Blumengärten Hirschstetten Wann: Sa. 13. bis So. 14. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr Ort: Blumengärten Hirschstetten der Wiener Stadtgärten, 1220 Wien Eintritt: Frei Hunde: Auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt (Ausgenommen sind gekennzeichnete Assistenzhunde



